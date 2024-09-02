В Иране вынесен приговор "беглому агенту "Мосада"", поставившему точку под постом Хаменеи

В Иране приговорен к 12 годам лишения свободы переводчик, редактор и блогер Хосейн Шанбезаде, который был арестован в июне 2024 года после того, как прокомментировал пост Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальной сети Х.

Комментарий Шанбезаде, известного критика режима, состоял из одной точки. Этот знак препинания набрал больше "лайков", чем первоначальный пост лидера Исламской революции.

31 августа суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за распространение сионистской пропаганды, четырем – за оскорбление ценностей ислама, двум годам – за распространение дезинформации в интернете и году за антиправительственную пропаганду.

Следует отметить, что приговор вынесен на основании и других постов Шанбезаде, который высказывался в поддержку политических заключенных, выражал радость после гибели президента Эбрагима Раиси, призывал к снятию хиджабов и критиковал выборы.

После ареста связанные с Корпусом стражей Исламской революции СМИ назвали его "беглым агентом "Мосада"". Нет сомнений, что основная цель приговора – устрашение тех, кто позволяет себе критиковать режим в социальных сетях.