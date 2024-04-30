Начат монтаж временного пирса для доставки в Газу гуманитарной помощи

В Восточном Средиземноморье, недалеко от берегов Газы, началась сборка временного пирса, по которому в сектор Газы будет доставляться гуманитарная помощь. Фотографии монтажных работ публикует Центральное командование вооруженных сил США.

Предполагается, что уже в начале мая конструкцию отбуксируют к берегу Газы, и она начнет работу. Осуществляемые через нее поставки будут равняться 150 грузовым автомобилям в сутки, сообщает CNN. Его возведение обойдется в 320 миллионов долларов.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что служба координатора действий ЦАХАЛа в Иудее, Самарии и секторе Газы примет непосредственное участие в строительстве силами Центрального командования вооруженных сил США пирса для доставки гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ будет обеспечивать охрану и помогать в логистике строительства временного пирса, призванного открыть возможность контролируемой доставки гуманитарной помощи в сектор Газы морским путем.