В Газе охранники гуманитарного конвоя открыли огонь по толпе, десятки пострадавших, есть жертвы

В секторе Газы охранники Всемирной продовольственной программы, сопровождавшие конвой с гуманитарными грузами, открыли огонь на поражение по жителям сектора. Как сообщает агентство

Maan, два человека погибли, десятки получили ранения.

Агентство обвиняет сотрудников WFP в несоблюдении протокола охраны транспорта. Оно призывает к улучшению координации при доставке помощи в сектор Газы. "Нельзя забывать, что оккупанты целенаправленно морят жителей сектора голодом в рамках политики геноцида", – заявляет Maan.

На основании косвенных признаков можно предположить, что была предпринята попытка разграбить продовольствие.