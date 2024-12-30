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Ближний Восток

В Газе охранники гуманитарного конвоя открыли огонь по толпе, десятки пострадавших, есть жертвы

Газа
время публикации: 30 декабря 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 15:49
В Газе охранники гуманитарного конвоя открыли огонь по толпе, десятки пострадавших, есть жертвы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В секторе Газы охранники Всемирной продовольственной программы, сопровождавшие конвой с гуманитарными грузами, открыли огонь на поражение по жителям сектора. Как сообщает агентство

Maan, два человека погибли, десятки получили ранения.

Агентство обвиняет сотрудников WFP в несоблюдении протокола охраны транспорта. Оно призывает к улучшению координации при доставке помощи в сектор Газы. "Нельзя забывать, что оккупанты целенаправленно морят жителей сектора голодом в рамках политики геноцида", – заявляет Maan.

На основании косвенных признаков можно предположить, что была предпринята попытка разграбить продовольствие.

Ближний Восток
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