Власти Ирана подтвердили арест итальянской журналистки

Министерство культуры и исламских наставлений Ирана подтвердило арест итальянской журналистки Чечилии Сала. Согласно заявлению, она прибыла в страну по журналистской визе 13 декабря, а 19 декабря была арестована за нарушение иранского законодательства.

"Ведется расследование. Арест был проведен в полном соответствии с процедурой. Итальянское посольство в Тегеране было поставлено в известность. Обеспечен консульский доступ. Чечилия Сала поддерживает и контакты с близкими по телефону", – сообщил отдел иностранных СМИ министерства.

29 декабря министерство иностранных дел Италии сообщило, что 19 декабря в Тегеране была задержана итальянская журналистка Чечилия Сала. Согласно заявлению ведомства, оно поддерживает контакт с иранской стороной, чтобы прояснить юридический статус задержанной и проверить условия ее содержания.

Также сообщается, что ее навестила в тюрьме посол Италии в Тегеране Паола Амадеи. Чечилии было разрешено сделать два звонка родным. На каких основаниях она была арестована, не сообщается.

Сала сотрудничает с газетой Il Foglio. Она также автор подкастов, выпускаемых платформой Chora Media. Администрация платформы рассказала, что Чечилия содержится в одиночной камере тюрьмы "Эвин". Тюрьма, предназначенная в первую очередь для политических заключенных, известна тяжелыми условиями содержания.