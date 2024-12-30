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Ближний Восток

Глава парламента Ирака рассказал, почему местные боевики перестали обстреливать Израиль

Сирия
Ирак
время публикации: 30 декабря 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 13:27
Глава парламента Ирака рассказал, почему местные боевики перестали обстреливать Израиль
Oficina de Medios del Parlamento de Irak vía AP

Председатель иракского парламента Махмуд аль-Мешхадани заявил, что иракские группировки приняли решение отказаться от новых ударов по израильской территории из-за давления, которое оказала на Ирак команда новоизбранного президента США Дональда Трампа.

По словам политика, Трамп заявил, что имеющееся в государстве оружие должно находиться в руках государства. Новый президент, еще не вступивший на пост официально, также оказал давление на Израиль, убедив его не наносить удары по Ираку.

Аль-Мешхадани призвал новые власти Сирии создать правительство, в которое войдут представители всех конфессий и общин. Он заявил о необходимости двустороннего контроля над районами, прилегающего к границе Сирии и Ирака.

Глава парламента также отметил: свержение Асада привело к ослаблению региональных позиций Ирана, официальный Багдад не заинтересован в том, чтобы из иранской зоны влияния Сирия перешла в турецкую.

Ближний Восток
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