"Аль-Ахбар": иракские группировки прекратят атаковать Израиль

Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", цитирует одного из руководителей шиитского иракского ополчения "Харакат аль-Нуджаба", согласно которому иракские группировки договорились с правительством Ирака о прекращении атак на Израиль.

Он также заявил, что группировки решили не вмешиваться в сирийские дела и наблюдать за ситуацией со стороны, чтобы, среди прочего, оценить направления политики избранного президента США Дональда Трампа в отношении Ближнего Востока в целом и Ирана в частности.

Отметим, что фактически атаки на Израиль из Ирака прекратились еще в ноябре 2024 года (последняя такая атака была зафиксирована 18 ноября), после более года попыток ударов с применением БПЛА-камикадзе. При этом проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" 28 ноября заявляла, что намерена продолжить боевые действия против Израиля. Об этом писала все та же газета "Аль-Ахбар". Тогда источник в группировке заявлял, что "Исламское сопротивление в Ираке" не имеет никакого отношения к соглашению о прекращении огня в Ливане, не связана никакими обязательствами и продолжит "поддерживать палестинский народ и сектор Газы", нанося удары по "сионистскому образованию". Источник "Аль-Ахбар" утверждал, что такое решение было принято на последней встрече руководства группировки.

Однако после ноябрьского заявления ни одной атаки из Ирака в Израиле зафиксировано не было. Хотя йеменские хуситы продолжали наносить удары по Израилю, применяя не только БПЛА, но и баллистические ракеты.