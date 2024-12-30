Глава МИД Ирана: "Следующий год будет важным для ядерной программы"

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи провел в Пекине переговоры со своим китайским коллегой Вань И. Общаясь с журналистами, иранский чиновник заявил, что 2025 год окажется важным для ядерной программы Китая.

Он не стал объяснять, как понимать это заявление. Как полагает агентство Reuters, Арагчи, возможно, подразумевал возможность нанесения Израилем ударов по иранской ядерной инфраструктуре после инаугурации президента США Дональда Трампа.

В то же время несколько дней назад советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выразил опасения, что власти Ирана, ослабленного последними событиями на Ближнем Востоке, могут принять решение о создании ядерного оружия.

В интервью телеканалу CNN он отметил, что израильские удары по иранской инфраструктуре, включая ракетные заводы и силы ПВО значительно ослабили конвенциональный потенциал Ирана: "Неудивительно, что в Иране раздаются призывы к пересмотру ядерной доктрины".

"Существует реальная опасность, что Иран откажется от обещания не создавать ядерное оружие. Мы отдаем себе отчет в этом риске. Я обсуждал данный вопрос и с представителями переходной команды. Мы также говорим об этом с Израилем", – сообщил он.