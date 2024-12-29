В Иране арестована итальянская журналистка. Ее держат в одиночке в тюрьме "Эвин"

Министерство иностранных дел Италии сообщило, что 19 декабря в Тегеране была задержана итальянская журналистка Чечилия Сала. Согласно заявлению ведомства, оно поддерживает контакт с иранской стороной, чтобы прояснить юридический статус задержанной и проверить условия ее содержания.

Также сообщается, что ее навестила в тюрьме посол Италии в Тегеране Паола Амадеи. Чечилии было разрешено сделать два звонка родным. На каких основаниях она была арестована, не сообщается.

Сала сотрудничает с газетой Il Foglio. Она также автор подкастов, выпускаемых платформой Chora Media. Администрация платформы рассказала, что Чечилия содержится в одиночной камере тюрьмы "Эвин". Тюрьма, предназначенная в первую очередь для политических заключенных, известна тяжелыми условиями содержания.

В заявлении Chora Media говорится, что правительство Италии и близкие журналистки попросили хранить молчание об аресте, рассчитывая, что это будет содействовать ее скорейшему освобождению. Надежды не оправдались.