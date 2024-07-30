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Ближний Восток

Главари ХАМАСа и "Исламского джихада" встретились с аятоллой Хаменеи

время публикации: 30 июля 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 12:07
Аятолла Али Хаменеи (справа) с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией (в центре) и генсеком террористической группировки «Исламский джихад» Зиядом аль-Нахале
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи принял главу политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Хайнийю и генерального секретаря террористической группировки "Исламский джихад" Зияда аль-Нахалу.

Главари джихадистов прибыли в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Она пройдет 30 июля в 16:00 по местному времени в парламенте Ирана.

Как отмечает агентство IRNA, на церемонию инаугурации прибыли 70 иностранных делегаций, аккредитацию получили 600 иранских и иностранных журналистов. Гостями церемонии станут пять бывших президентов Ирана.

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