После обстрела Мадждаль-Шамса Насралла направил благодарственное письмо лидеру ливанских друзов

Генеральный секретарь террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла направил послание главе Прогрессивно-социалистической партии Валиду Джумблату, светскому лидеру ливанских друзов.

"В письме выражалась благодарность за позицию по Газе и Южному Ливану, а в особенности за позицию, занятую после ракетного удара по Мадждаль-Шамсу, жертвами которого стали 12 человек. Джумблат выступил против попыток воспользоваться инцидентом, чтобы посеять рознь", – цитирует документ газета "Аль-Ахбар".

После того, как ракета, выпущенная боевиками "Хизбаллы", убила 12 друзских детей на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, Джумблат поддержал заявления лидеров группировки о непричастности к обстрелу, унесшему жизни его единоверцев.

Выразив соболезнования семьям погибших, он назвал происшедшее израильской провокацией, цель которой – посеять в регионе рознь. Это заявление было осуждено представителями друзской общины Израиля.