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Ближний Восток

После обстрела Мадждаль-Шамса Насралла направил благодарственное письмо лидеру ливанских друзов

время публикации: 30 июля 2024 г., 11:28 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:31
После обстрела Мадждаль-Шамса Насралла направил благодарственное письмо лидеру ливанских друзов
AP Photo/Bilal Hussein, AP Photo/Hussein Malla

Генеральный секретарь террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла направил послание главе Прогрессивно-социалистической партии Валиду Джумблату, светскому лидеру ливанских друзов.

"В письме выражалась благодарность за позицию по Газе и Южному Ливану, а в особенности за позицию, занятую после ракетного удара по Мадждаль-Шамсу, жертвами которого стали 12 человек. Джумблат выступил против попыток воспользоваться инцидентом, чтобы посеять рознь", – цитирует документ газета "Аль-Ахбар".

После того, как ракета, выпущенная боевиками "Хизбаллы", убила 12 друзских детей на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, Джумблат поддержал заявления лидеров группировки о непричастности к обстрелу, унесшему жизни его единоверцев.

Выразив соболезнования семьям погибших, он назвал происшедшее израильской провокацией, цель которой – посеять в регионе рознь. Это заявление было осуждено представителями друзской общины Израиля.

Ближний Восток
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