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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи официально утвердил Пезешкиана президентом Ирана

время публикации: 28 июля 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 11:14
Аятолла Хаменеи официально утвердил Пезешкиана президентом Ирана
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный руководитель Исламской революции аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности президента Исламской республики Иран. Пезешкиан, считающийся представителям умеренных, одержал победу на недавних президентских выборах.

В церемонии приняли участие представители политического руководства, военного командования, общественности, научных кругов, дипломатического корпуса. Процесс инаугурации завершится в парламенте 30 июля – здесь президент даст присягу.

Напомним: выборы в Иране были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси. Во втором туре Пезешкиан одержал верх над представителем консерваторов Саидом Джалили.

При этом следует помнить: настоящим главой государства является Верховный руководитель Исламской революции. Должность президента Ирана ближе к должности премьер-министра с добавлением представительских функций.

Ближний Восток
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