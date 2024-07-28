Аятолла Хаменеи официально утвердил Пезешкиана президентом Ирана

Верховный руководитель Исламской революции аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности президента Исламской республики Иран. Пезешкиан, считающийся представителям умеренных, одержал победу на недавних президентских выборах.

В церемонии приняли участие представители политического руководства, военного командования, общественности, научных кругов, дипломатического корпуса. Процесс инаугурации завершится в парламенте 30 июля – здесь президент даст присягу.

Напомним: выборы в Иране были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси. Во втором туре Пезешкиан одержал верх над представителем консерваторов Саидом Джалили.

При этом следует помнить: настоящим главой государства является Верховный руководитель Исламской революции. Должность президента Ирана ближе к должности премьер-министра с добавлением представительских функций.