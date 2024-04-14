Атака Ирана и его дипломатия, судьба сделки, санкции Анкары, сигналы Джакарты. Ближневосточный обзор

Эта неделя прошла под знаком ожидания иранского ответа Израилю на ликвидацию высокопоставленных офицеров иранского "Корпуса стражей исламской революции". И он случился. До этого Иран проводил активную работу с мусульманскими странами, пытаясь подтолкнуть их к совместным шагам против Израиля, если не к военным, то хотя бы экономическим. И здесь Тегеран получил поддержку Анкары, которая ограничила экспортные поставки еврейскому государству. Между тем появились неожиданные сообщения, что Индонезия – самая большая по числу мусульманского населения страна – готова заключить дипломатические отношения с Израилем. Правда сама Джакарта это яростно опровергает, утверждая, что подобное невозможно на фоне войны в секторе Газы. Между тем военная операция там продолжается и надежды на прекращение огня, которые были у посредников в начале недели, пока не оправдались.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel.

Месть Ирана

В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль. Тегеран заявил, что это ответ на авиаудар по зданию, принадлежащему их консульству в Дамаске 1 апреля. Напомним, что в результате атаки погибли как минимум 13 человек, в том числе семь иранских военных советников, включая бригадного генерала Мухаммада Реза Захеди.

В сторону Израиля были выпущены сотни дронов и баллистических ракет. Операция получила название "Правдивое обещание". По словам источников, большая часть запусков была осуществлена ​​с иранской территории, а небольшая часть из них из Ирака и Йемена. Кроме того, было осуществлено несколько обстрелов со стороны ливанской "Хизбаллы". 99% ракет и БПЛА были перехвачено. Помощь оказали США, Великобритания и Иордания. В результате в Израиле пострадала только 7-летняя девочка в бедуинском поселке, сообщалось также о незначительном повреждении военной базы в Негеве.

В то же время иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) объявил об успешной мести Израилю. В Иране надеются, что Израиль отвечать не будет или будет сдержан. Там также предупредили США и другие страны, что они не должны вмешиваться.

Ответ Ирана напоминает то, что происходило после ликвидации американцами в Багдаде в 2020 году командующего силами "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Тогда также ждали большой войны, и Иран ответил массированной атакой по американской базе в Ираке. Правда, заранее предупредил американцев через иракские власти и никто не пострадал.

Но в этот раз велика вероятность, что Израиль не сочтет конфликт исчерпанным и ответит иранцам, что потребует от них новой реакции. В Тегеране этого очень не хотят. Этого же опасаются и США и надеются, что израильские власти будут согласовывать свои действия против Ирана.

Что происходило накануне атаки

На протяжении десяти дней с момента атаки в Дамаске звучали самые разные версии того, как Иран может ответить Израилю. То шла речь об ударе на израильские или еврейские объекты в третьих странах, то о прямом ударе по территории еврейского государства. При этом если в начале не исключалось, что Иран лично отомстит израильтянам, то к концу недели возобладала версия, что он сделает это через свои прокси – силы "оси сопротивления", куда входят ливанская "Хизбалла", хуситское движение "Ансар Аллах" и многочисленные шиитские группировки в Ираке и Сирии. При этом в публикациях СМИ все ссылались либо на данные разведки США, либо на региональные источники. Как видим, в итоге Иран ответил лично, но свои прокси тоже подключил.

При этом посредники приложили максимум усилий, чтобы не допустить ответа Ирана или минимизировать его последствия. США и ряд европейских стран провели настоящий дипломатический марафон, пытаясь оказать с разных сторон давление на Тегеран, чтобы не допустить еще большей эскалации на Ближнем Востоке. В четверг Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон, министры иностранных дел Германии и Великобритании, соответственно, позвонили своему иранскому коллеге Хосейну Амир-Абдоллахияну и попросили Тегеран не нападать на Израиль. Был звонок также и от французского главы МИД Стефана Сежурне. По просьбе США с иранским министром также говорили и его коллеги из Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. По некоторым данным, всего с иранским руководством связались представители более 12 стран.

Одновременно в Вашингтоне на самых разных уровнях, включая президента Джо Байдена, дали понять, что однозначно поддержат Израиль в случае иранского удара. Генерал Майкл Эрик Курилла, командующий Центральным командованием США, которое отвечает за военные операции на Ближнем Востоке, прилетел в четверг в Израиль, чтобы лично обсудить ситуацию с военным руководством страны. В центре внимания были вопросы противовоздушной и противоракетной обороны.

В то же время базирующаяся в Лондоне газета "Аль-Араби Аль-Джадид" сообщила со ссылкой на источники в Иране, что Тегеран отклонил просьбу посредников не реагировать на израильский удар и посоветовал им вместо этого сдерживать Израиль как "в его агрессии против Газы", так и "злонамеренных попытках, направленных на расширение войны в региональном масштабе". Иран также в очередной раз предупредил США, чтобы они не вмешивались. Источники подтвердили "Аль-Араби Аль-Джадид", что иранские вооруженные силы уже "в течение недели находятся в состоянии повышенной боеготовности и в последние дни отменили отпуска".

Все это время Иран также проявлял повышенную дипломатическую активность. Неделя началась с визита Амир-Абдоллахияна в Дамаск, где он демонстративно открыл новое здание иранского консульства рядом с атакованным зданием. Там же он заявил: "как отвечать Израилю, будет определено и разъяснено на местах".

Первая поездка главы МИД Ирана за рубеж после атаки в Дамаске была интересна еще двумя моментами. Она состоялась на фоне появившихся в иранских СМИ намеков, что участившиеся в последнее время случаи гибели иранских офицеров в Сирии связаны с "предательством". То есть кто-то из сирийцев сообщает израильтянам о месте и времени нахождения иранцев. Звучали и претензии в адрес России, что она не прикрывает сирийское небо и допускает проникновение туда израильских самолетов, но это не ново. Так что видимо одной из задач Амир-Абдоллахияна в ходе визита в Дамаск было напомнить сирийскому руководства, чем они обязаны Тегерану. Демонстрация солидарности удалась.

Но самое интересное, что в Дамаск иранский министр прилетел из Маската. Учитывая, что Оман давно уже играет роль посредника в диалоге между Ираном и США, это также важный сигнал. Несмотря на угрозы в адрес Вашингтона, иранские власти не упускали возможности для диалога, цель которого поиск вариантов деэскалации в регионе. И накануне агентство Reuters сообщило, что Тегеран направил через оманцев сигнал Вашингтону: иранский ответ Израилю не будет поспешным, и все будет сделано так, чтобы избежать серьезной эскалации в регионе. По версии арабоязычного сайта Jadeh Iran, в качестве цены Иран был готов рассмотреть в том числе прекращение огня в секторе Газы. Это же подтверждают источники Reuters, а также близкой к "Хизбалле" и Дамаску ливанской газеты "Аль-Ахбар". Согласно информации последней речь шла о прекращении огня в целом и отказе Израиля от операции в Рафахе – на юге сектора, в частности. Однако утверждается, что иранцы пока не получили ответа на свои предложения. В то же время в Вашингтоне еще в начале недели заявляли, что, если Тегеран хочет прекращения огня в Газе, он должен использовать всю свою силу, чтобы оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить его принять сделку, которая касается этого вопроса и возвращения израильских заложников. А с этим явно существуют проблемы.

Поэтому, взвешивая разные варианты, Тегеран продолжал пытаться вовлечь в свое противостояние с Израилем другие мусульманские страны. Так верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в четверг призвал их к изоляции Израиля – разрыве с ним политических и экономических контактов. Такие заявления из уст Хаменеи звучат уже не первый раз после начала войны между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа. Но в этот раз похоже его слова нашли адресата в лице Турции, хотя решение об ограничении экспорта в Израиль Анкара принимала сугубо по своим внутренним причинам.

Эрдоган сокращает экспорт в Израиль

В середине недели Турция объявила о введении экспортных ограничений в отношении Израиля. Они коснутся 54 видов товаров, включая сталь, алюминий, краски, кабели и авиатопливо. Список может быть расширен. Было отмечено, что эти меры будут действовать до выполнения Израилем решения СБ ООН касательно прекращения огня в секторе Газы и обеспечения им достаточного объема поставляемой туда гуманитарной помощи.

Решение Анкары стало ответом на блокировку Израилем сброса с самолетов турецкой гуманитарной помощи жителям сектора. После объявления об ограничении экспорта министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал США запретить инвестиции в Турцию и ввести эмбарго на импорт ее товаров.

Решение Анкары об ограничении экспорта – это первые серьезные санкции Турции в отношении Израиля за полгода боевых действий в секторе Газы, хотя Анкара с самого начала жестко критиковала Израиль и послы двух стран были отозваны в свои столицы. Кроме того, еще осенью Анкара приостановила реализацию энергопроектов с израильскими компаниями, что также отразилось на экспорте.

По итогам 2023 года товарооборот Турции и Израиля превысил $7 млрд, из которых более $5,4 млрд – турецкий экспорт. Согласно данным, опубликованным Ассамблеей экспортеров Турции, хотя торговля с Израилем упала с 7 октября после начала войны в секторе Газы, в 2024 году экспорт в Израиль увеличивался каждый месяц. Хотя общий объем экспорта в первом квартале года все равно оказался на 21,6% меньше, чем в прошлом году, достигнув $1,1 млрд. А теперь роста может не быть вовсе, а санкции только расширяться. В частности, авиакомпания Turkish Airlines продлила мораторий на полеты из Тель-Авива и в Тель-Авив.

Долгие годы президент Эрдоган, претендуя на роль ведущего лидера в исламском мире, выступал в поддержку палестинцев. Его риторика и шаги резко контрастировали на фоне многих арабских лидеров, казавшихся более сдержанными. Но в этой войне между Израилем и ХАМАСом роль Анкары оказалась менее заметной. Буквально за год до войны отношения между Турцией и Израилем стали выправляться после долгого перерыва. В сентябре 2023 года Эрдоган встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После начала войны между Израилем и ХАМАС Турция попыталась усидеть на двух стульях, но все же заняла однозначно антиизраильскую позицию, потеряв кредит доверия со стороны Израиля. При этом на жесткие меры в отношении Израиля турецкие власти долго не решались. В итоге Турция затерялась на фоне арабских стран, того же Египта и Катара, которые взяли на себя переговоры между сторонами, а также резко уступила Ирану, сплотившему вокруг себя так называемую мусульманскую улицу.

Сейчас Эрдоган срочно меняет стратегию. В первую очередь это вызвано внутренними причинами. Традиционную для него антиизраильскую партию стали разыгрывать другие. В частности, исламистская Новая партия благоденствия, занявшая третье место на прошедших в конце марта муниципальных выборах в Турции. До этого YRP была в коалиции с возглавляемой Эрдоганом Партией справедливости и развития. Она вышла оттуда буквально за три недели до выборов. YRP стала альтернативой для тех, кто не хотел голосовать за оппозицию, которая в консервативных кругах считается непатриотичной, но при этом был недоволен и Эрдоганом. Среди поводов для критики действующих властей наравне с экономическими проблемами была и их мягкая политика в отношении Израиля. В ходе предвыборной кампании лидер YRP Фатих Эрбакан неоднократно атаковал власти страны и лично Эрдогана за продолжение торговли с Израилем. Фактически он стал вести себя так, как Эрдоган в былые годы.

Впрочем, не стоит умалять давление и критику в адрес Турции со стороны мусульманской улицы. Так уже после принятого Анкарой решения о приостановке экспорта в газете "Аль-Араби Аль-Джадид" была опубликована статья под заголовком "Турция и Израиль…прийти слишком поздно". В ней отмечается, что многие в арабском и исламском мире ожидали большей солидарности Турции с населением сектора Газы и более жестких мер в отношении Израиля. Подчеркивается также, что решение, принятое на этой неделе, было бы более эффективным в октябре. И здесь важно, что "Аль-Араби Аль-Джадид" издается на катарские деньги, а Анкара и Доха всегда были близки и солидарны во многих внешнеполитических вопросах. Но видимо в Катаре не очень довольны Турцией.

Обращает также на себя внимание, что за последнюю неделю президент Эрдоган дважды говорил со своим иранским коллегой Эбрагимом Раиси. В последней из бесед, состоявшейся в среду последний, как и аятолла Хаменеи призвал мусульманские страны разорвать экономические отношения с Израилем.

О чем думает Индонезия

На фоне иранских призывов и действий Турции сенсационно прозвучала новость, появившаяся в четверг в израильских СМИ. Сообщалось, что Индонезия готова нормализовать отношения с Израилем при условии продвижения ее заявки на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития. Напомним, что ОЭСР – это международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. На данный момент в ней состоят 38 стран, включая Израиль. И именно он возражал против присоединения к этому клубу Индонезии.

Израильские источники рассказали о многомесячных секретных переговорах между Иерусалимом, Джакартой и генеральным секретарем ОЭСР. Сначала речь шла о снижении критики со стороны Индонезии в адрес Израиля. Это особенно важно сейчас, когда Джакарта поддержала иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, в котором еврейское государство обвиняют в геноциде палестинского народа. Однако Израиль потребовал большего – объявлении о нормализации отношений между странами, что стало бы его серьезной дипломатической победой на фоне войны, с учетом того, что Индонезия – самая большая по численности мусульманского населения страна в мире. Нормализация с ней была бы вполне сопоставима с аналогичным процессом с Саудовской Аравией, который застопорился из-за войны.

В Израиле утверждают, что Индонезия согласилась на этот шаг. В Джакарте поспешили это опровергнуть. "По сей день нет никаких планов по открытию дипломатических отношений с Израилем, особенно в разгар зверств Израиля в секторе Газы. Позиция Индонезии не изменилась, и мы последовательно остаемся твердыми в поддержке независимости Палестины в рамках решения о двух государствах", – заявил журналистам официальный представитель МИД Индонезии.

Впрочем, это не значит, что переговоры и дискуссии о нормализации не велись. Публикации об этом возникали и в марте. Тогда отмечалось, что о нормализации планировали объявить в октябре 2023 года, речь также шла об открытии бюро по экономическим связям в обеих странах, но этому помешала война в Газе. В Джакарте эту информацию также опровергли, но слухи вряд ли были абсолютно беспочвенными. Тем более две страны давно поддерживают тихие экономические контакты. Даже без официальных связей прямая и косвенная торговля между Израилем и Индонезией составляет около $500 млн в год, рассказала The Times of Israel в 2022 году исполнительный директор Израильско-Азиатского центра Ребекка Зефферт. Кроме того, разрешен обмен туристами между странами. Занимавший пост президента Индонезии в 1999-2001 годах Абдуррахман Вахид посещал Израиль. В свою очередь в Индонезии был и президент Израиля Шимон Перес. Правда оба политика совершали свои поездки до того, как получили президентские должности.

"Похоже, что в Индонезии существует определенная степень понимания того, что отсутствие дипломатических отношений с Израилем затруднит выполнение Индонезией своих амбиций сыграть важную роль в содействии решению израильско-палестинского конфликта", – говорится в опубликованном в 2021 году докладе Израильского исследовательского института национальной безопасности (INSS). При этом подчеркивается, что

официальная политика Индонезии остается неизменной: дипломатические отношения с Израилем не могут быть установлены до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. В принципе это тоже, о чем говорит Саудовская Аравия. И если когда-нибудь Эр-Рияд вернется к вопросу о нормализации с Израилем, то почему бы не сделать это и Джакарте. Пока в обеих странах должны учитывать настроения собственного населения и в целом политический фон. И к вопросу смогу вернуться только после прекращения боевых действие в секторе Газы. А здесь перспективы туманны.

Военная операция продолжается

Израиль продолжает военную операцию в секторе, хотя новость о выводе из Хан-Юниса 98-й бригады породила самого разного рода спекуляции. В том числе арабские источники представляли это, как поражение израильтян и невозможность добиться поставленных ими задач по уничтожению ХАМАСа и освобождению заложников. Причем зачастую в этой аргументации они опирались на публикации в израильских же СМИ, где звучит достаточно много критики в адрес властей – от правительства до военного руководства.

Информация о выводе израильской бригады совпала по времени с публикациями о продвижении сделки о прекращении огня в обмен на возвращение удерживаемых в секторе Газы заложников. Еще в начале недели посредники – и США и Катар – выражали оптимизм в отношении предстоящей сделки. Но позднее, как это уже не раз бывало, настроения сменились. В пятницу источники близкой к "Хизбалле" и Дамаску ливанской газеты "Аль-Ахбар" сообщили, что руководство ХАМАСа пришло к выводу, что Израиль не собирается прекращать войну и никакое международное давление эту позицию не изменит.

По данным "Аль-Ахбар", ХАМАС проинформировал египетских и катарских посредников, что у него больше нет заинтересованности в каких-либо дискуссиях, пока не будет решения по четырем вопросам. Это: окончательное прекращение огня во всем секторе Газы, начало вывода оттуда всех израильских сил, возвращение всех палестинских перемещенных лиц в свои дома, сопровождаемое началом процесса восстановления разрушенной инфраструктуры, а также поэтапное завершение обмена израильских заложников на палестинских заключенных по параметрам, установленным ХАМАСом.

Важно, что согласно информации американского канала CNN, у ХАМАСа нет 40 живых израильских заложников, которые бы соответствовали бы предложенным посредниками критериям обмена – женщины, дети и пожилые мужчины. Как пишет "Аль-Ахбар", ХАМАС, утверждает, что Израиль потребовал в случае отсутствия живых 40 гражданских заменить их на удерживаемых в Газе израильских военных. Было также ограничено число палестинских заключенных, которых в ответ был готов освободить Израиль (не более 900). ХАМАС в своих условиях сделки не фиксировал число освобождаемых израильтян, при этом за каждого освобожденного гражданского (женщин, детей до 19 лет и мужчин старше 50) требовал освободить 30 заключенных. За каждую оставшуюся в живых женщину-солдата – 50 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению.

На этом фоне вполне объяснимы заявления лидера политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, что переговоры с Израилем будут продолжены несмотря на гибель его сыновей и внуков в результате удара израильских военных. Однако пока речь идет о переговорах только на основе вышеупомянутых принципов. Т.е. позиция ХАМАСа неизменна в своем упорстве и потеря Ханийей его членов семьи серьезно не повлияла на и без того непростую ситуацию. Хотя было бы странно увидеть смягчение позиции ХАМАСа после новости о смерти членов семьи Ханийи.