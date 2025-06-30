В ходе войны ЦАХАЛ ликвидировал генерала подразделения "Кудс" Абу аль-Фазля Никуи

В Иране подтвердили гибель во время 12-дневной войны с Израилем Абу аль-Фазля Никуи ("Хадж Юнуса") – одного из высокопоставленных командиров подразделения "Кудс", генерала иранского "Корпуса стражей исламской революции".

По данным иранского агентства Tasnim, Никуи играл одну из центральных ролей в организации операций против Израиля с территории Сирии. Он был одним из приближенных Касема Сулеймани – командирующего подразделением "Кудс", который был ликвидирован американскими военными 3 января 2020 года в Багдаде.

Судя по сообщению Tasnim, ранее иранские СМИ не раскрывали имя Абу аль-Фазля Никуи и его роль в КСИР. Однако очевидно, что о нем хорошо было известно израильской разведке.

Имя убитого командира "Кудса" Абу аль-Фазля Никуи было разрешено к публикации властями Ирана после того, как объявили о его похоронах в Эклиде. Вместе с ним хоронили Хасана Салехи.