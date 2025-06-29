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Ближний Восток

Али Лариджани: "Израиль предпринял попытку ликвидации Хаменеи в первые дни войны"

Иран
"Мосад"
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 29 июня 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 22:26
Али Лариджани: "Израиль предпринял попытку ликвидации Хаменеи в первые дни войны"
AP

Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани в интервью национальному телеканалу SNNTV заявил, что Израиль предпринял попытку ликвидации Али Хаменеи в первые дни войны.

"Израиль нанес удар по участникам одного совещания (и это не был Высший совет национальной безопасности), чтобы устранить высокопоставленных чиновников и глав органов власти (президента, спикера парламента и главу судебной системы), а затем атаковал верховного лидера, но они не преуспели в этом", – заявил Али Лариджани.

В этом интервью советник аятоллы Хаменеи утверждал, что Израиль стремился посеять панику и внести раскол в иранское руководство и общество. Он рассказал, как сам в первые часы войны получил телефонный звонок: "У тебя есть 12 часов, чтобы покинуть страну, иначе мы отправим тебя к твоим друзьям-шахидам". Лариджани добавил: "Я знал, откуда они звонят, и дам достойный ответ господину Нетаниягу".

Лариджани утверждал, что Израиль и США руководствуются ложными представлениями об Иране и иранцах, поэтому их план на внесение раскола в общество не увенчался успехом, а иранцы вышли на улицы, чтобы выразить поддержку правительству.

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