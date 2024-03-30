Источники в Газе: в давке, возникшей во время раздачи гумпомощи, погибли пять местных жителей

В давке, возникшей во время раздачи гуманитарной помощи в городе Газа, погибли пять местных жителей, еще 30 получили травмы.

По данным Красного Креста, инцидент произошел, когда тысячи людей ждали прибытия около 15 грузовиков с мукой и другими продуктами питания.

Люди, бросавшиеся к машинам, были сбиты грузовиками, при этом, по утверждению свидетелей, была слышна артиллерийская стрельба.