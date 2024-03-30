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Ближний Восток

Источники в Газе: в давке, возникшей во время раздачи гумпомощи, погибли пять местных жителей

время публикации: 30 марта 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 13:51
Источники в Газе: в давке, возникшей во время раздачи гумпомощи, погибли пять местных жителей
AP Photo/Hatem Ali

В давке, возникшей во время раздачи гуманитарной помощи в городе Газа, погибли пять местных жителей, еще 30 получили травмы.

По данным Красного Креста, инцидент произошел, когда тысячи людей ждали прибытия около 15 грузовиков с мукой и другими продуктами питания.

Люди, бросавшиеся к машинам, были сбиты грузовиками, при этом, по утверждению свидетелей, была слышна артиллерийская стрельба.

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