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Ближний Восток

Объявлен новый состав правительства Сирии

Сирия
время публикации: 30 марта 2025 г., 01:13 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 05:26
Объявлен новый состав правительства Сирии
AP Photo/Omar Albam

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) объявил о формировании нового правительства страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA. По сути именно аш-Шараа теперь контролирует всю исполнительную власть в Сирии.

Торжественная церемония по случаю формирования кабинета министров проходила во дворце "Каср аш-Шааб" (Народный дворец) в Дамаске вечером 29 марта.

Изменений на ключевых постах не произошло. Свои должности сохранили Асаад аш-Шибани – глава МИДа, Мурхаф Абу Касра – министр обороны, Анас Хаттаб – глава МВД.

Бывший премьер-министр временного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир назначен на должность министра энергетики.

В правительстве единственная женщина – Хинд Кабуат, она назначена на пост министра социальных дел и труда.

Объявлено о создании двух новых министерств – министерства по чрезвычайным ситуациям и катастрофам, а также министерства по делам молодежи и спорта.

Ближний Восток
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