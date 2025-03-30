Объявлен новый состав правительства Сирии

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) объявил о формировании нового правительства страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA. По сути именно аш-Шараа теперь контролирует всю исполнительную власть в Сирии.

Торжественная церемония по случаю формирования кабинета министров проходила во дворце "Каср аш-Шааб" (Народный дворец) в Дамаске вечером 29 марта.

Изменений на ключевых постах не произошло. Свои должности сохранили Асаад аш-Шибани – глава МИДа, Мурхаф Абу Касра – министр обороны, Анас Хаттаб – глава МВД.

Бывший премьер-министр временного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир назначен на должность министра энергетики.

В правительстве единственная женщина – Хинд Кабуат, она назначена на пост министра социальных дел и труда.

Объявлено о создании двух новых министерств – министерства по чрезвычайным ситуациям и катастрофам, а также министерства по делам молодежи и спорта.