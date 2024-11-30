Противоречивая информация о переговорах по Газе

Американское издание Wall Street Journal сообщает, что делегация ХАМАСа прибыла в Египет для обсуждения подготовленной Каиром новой инициативы по прекращению огня.

Согласно этому сообщению, инициатива, привезенная в Израиль египетской делегацией на прошлой неделе, предусматривает временное прекращение огня на 60 дней с сохранением ЦАХАЛом позиций в секторе Газы и с открытием КПП "Рафиах" под контролем Палестинской автономии.

В то же время газета "Гаарец" сообщает, что делегация ХАМАСа прибудет в Каир не столько для обсуждения прекращения огня, сколько для координации с представителями "Исламского джихада" и ФАТХа вопросов послевоенного управления сектором Газы.