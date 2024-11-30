x
30 ноября 2024
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2024
|
30 ноября 2024
|
последняя новость: 22:47
30 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Противоречивая информация о переговорах по Газе

время публикации: 30 ноября 2024 г., 22:47 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 22:47
Противоречивая информация о переговорах по Газе
AP Photo/ Khalil Hamra

Американское издание Wall Street Journal сообщает, что делегация ХАМАСа прибыла в Египет для обсуждения подготовленной Каиром новой инициативы по прекращению огня.

Согласно этому сообщению, инициатива, привезенная в Израиль египетской делегацией на прошлой неделе, предусматривает временное прекращение огня на 60 дней с сохранением ЦАХАЛом позиций в секторе Газы и с открытием КПП "Рафиах" под контролем Палестинской автономии.

В то же время газета "Гаарец" сообщает, что делегация ХАМАСа прибудет в Каир не столько для обсуждения прекращения огня, сколько для координации с представителями "Исламского джихада" и ФАТХа вопросов послевоенного управления сектором Газы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 ноября 2024

"Исламский джихад" отправит свою делегацию на переговоры в Каир
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 ноября 2024

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир для переговоров