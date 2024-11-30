Делегация ХАМАСа прибыла в Каир для переговоров
время публикации: 30 ноября 2024 г., 15:34 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 15:39
Делегация ХАМАСа во главе с высокопоставленным членом террористической организации Халилем аль-Хийей прибыла в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами.
Предположительно, с делегацией ХАМАСа встретится глава египетской разведки Хасан Рашад.
Встреча состоится через несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили, что начнут очередной раунд переговоров с Катаром, Египтом и Турцией по вопросу о прекращении огня в секторе Газы.
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