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Ближний Восток

"Исламский джихад" отправит свою делегацию на переговоры в Кар

Война "Железные мечи"
Исламский джихад
время публикации: 30 ноября 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 16:53
"Исламский джихад" отправит свою делегацию на переговоры в Кар
AP Photo/Mohammed Zaatari

Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила, что на переговоры в Каир, помимо делегаций ХАМАСа и ФАТХа, также приедет делегация "Исламского джихада".

Делегация ХАМАСа во главе с высокопоставленным членом террористической организации Халилем аль-Хийей прибыла в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами.

Предположительно, с делегацией ХАМАСа встретится глава египетской разведки Хасан Рашад.

Встреча состоится через несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили, что начнут очередной раунд переговоров с Катаром, Египтом и Турцией по вопросу о прекращении огня в секторе Газы.

Ближний Восток
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