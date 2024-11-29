Басем Наим: делегация ХАМАСа отправится в Каир для переговоров
время публикации: 29 ноября 2024 г., 21:47 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 22:28
Член Политбюро ХАМАСа Басем Наим сообщил агентству Reuters, что делегация террористической организации в субботу, 30 ноября, прибудет в Каир для переговоров с египетскими чиновниками.
Встреча состоится через несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили, что начнут очередной раунд переговоров с Катаром, Египтом и Турцией по вопросу о прекращении огня в секторе Газы.
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