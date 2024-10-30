"Аш-Шарк аль-Аусат": власти Израиля намерены при помощи России уменьшить влияние США в Ливане

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что Россия присоединилась к усилиям по достижению перемирия между Израилем и "Хизбаллой". Согласно публикации, для достижения этой цели официальная Москва задействует свое влияние в Иране.

Издание утверждает, что иранский режим убеждает руководство группировки согласиться на прекращение огня вне зависимости от того, что происходит в Газе. Помимо России и США к посредническим усилиям привлечены также Франция и Катар, который поддерживает контакт с "Хизбаллой".

"Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует израильского журналиста Надава Эяля, согласно которому, израильское правительство заинтересовано в российском посредничестве, рассчитывая таким образом снизить влияние США. "У России будет особая роль в предотвращении будущей эскалации", – заявил Эялю источник.

Израильское предложение предусматривает три части. Первая предусматривает реализацию резолюция №1701 Совета безопасности ООН – силы "Хизбаллы" отойдут за Литани, а в Южном Ливане будет развернуто 5000-10000 ливанских военнослужащих. Численность UNIFIL увеличится, с возможностью введения миротворцев из Великобритании, Германии и Франции.

Вторая говорит о создании механизма контроля над нарушениями резолюции. Израиль будет иметь право на ликвидацию исходящих от "Хизбаллы" угроз. Израильское правительство настаивает на письме президента Джо Байдена, которое гарантировало бы право Израиля на самооборону. США не спешат соглашаться на это условие.

Третья часть призвана не позволить "Хизбалле" восстановить военную мощь и перевооружиться. Она предусматривает недопущение поставок предназначенных группировке вооружений морским, сухопутным и воздушным путем.