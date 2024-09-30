Саудовская Аравия будет оказывать Газе ежемесячную помощь – через Палестинскую администрацию

Саудовская Аравия будет оказывать ежемесячную финансовую помощь палестинцам, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе Газы. Об этом рассказывает агентство Maan. Выделяемая сумма составляет 10 миллионов долларов в месяц.

Средства будут перечисляться Палестинской администрации. Власти королевства заявляют о стремлении облегчить положение палестинцев, страдающих от "израильской оккупации и нарушения международного права".

Власти Саудовской Аравии призывают к справедливому и всеобъемлющему решению палестинского вопроса путем создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Они напоминают о поддержке, оказываемой палестинцам на международной арене.

Также отмечается, что общая сумма гуманитарной помощи и других видов финансовой поддержки, которая была выплачена Саудовской Аравией палестинцам в прошлом, составляет более 5,3 миллиардов долларов.