x
31 августа 2024
|
последняя новость: 19:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2024
|
31 августа 2024
|
последняя новость: 19:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Centcom: на западе Ирака уничтожены 15 боевиков "Исламского государства"

время публикации: 31 августа 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 09:51
Centcom: на западе Ирака уничтожены 15 боевиков "Исламского государства"
AP Photo/Susan Walsh

Военнослужащие США и Ирака провели совместную операцию по выявлению боевиков террористической организации "Исламское государство" в иракской провинции Анбар, сообщает Times of Israel.

В результате были уничтожены не менее 15 боевиков, семеро американских военнослужащих получили ранения. Цель операции – "подорвать способность ИГ планировать и осуществлять нападения на гражданское население".

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) заявило, что операции предшествовало нападение, осуществленное хорошо вооруженной группой боевиков, среди которых были террористы-смертники в поясах со взрывчаткой.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 августа 2024

Минобороны Турции: на севере Ирака "нейтрализованы" 12 курдских бойцов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2024

Арабские СМИ сообщают о взрывах на юге Ирака