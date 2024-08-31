Centcom: на западе Ирака уничтожены 15 боевиков "Исламского государства"

Военнослужащие США и Ирака провели совместную операцию по выявлению боевиков террористической организации "Исламское государство" в иракской провинции Анбар, сообщает Times of Israel.

В результате были уничтожены не менее 15 боевиков, семеро американских военнослужащих получили ранения. Цель операции – "подорвать способность ИГ планировать и осуществлять нападения на гражданское население".

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) заявило, что операции предшествовало нападение, осуществленное хорошо вооруженной группой боевиков, среди которых были террористы-смертники в поясах со взрывчаткой.