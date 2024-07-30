Арабские СМИ сообщают о взрывах на юге Ирака

Издание Baghdad Today сообщило о взрывах в районе города Джурф ас-Сахр, на юге Ирака.

Издание, ссылаясь на источник в службах безопасности пишет, что удар по ополченцам был нанесен самолетами ВВС США.

Согласно данным в СМИ, в результате авиаудара погиб член Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби") и еще трое были ранены.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что целью атаки был завод по производству БПЛА.