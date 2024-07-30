Арабские СМИ сообщают о взрывах на юге Ирака
время публикации: 30 июля 2024 г., 23:31 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 23:39
Издание Baghdad Today сообщило о взрывах в районе города Джурф ас-Сахр, на юге Ирака.
Издание, ссылаясь на источник в службах безопасности пишет, что удар по ополченцам был нанесен самолетами ВВС США.
Согласно данным в СМИ, в результате авиаудара погиб член Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби") и еще трое были ранены.
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что целью атаки был завод по производству БПЛА.
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