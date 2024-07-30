x
30 июля 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2024
|
30 июля 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Арабские СМИ сообщают о взрывах на юге Ирака

время публикации: 30 июля 2024 г., 23:31 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 23:39
Арабские СМИ сообщают о взрывах на юге Ирака

Издание Baghdad Today сообщило о взрывах в районе города Джурф ас-Сахр, на юге Ирака.

Издание, ссылаясь на источник в службах безопасности пишет, что удар по ополченцам был нанесен самолетами ВВС США.

Согласно данным в СМИ, в результате авиаудара погиб член Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби") и еще трое были ранены.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что целью атаки был завод по производству БПЛА.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024

ЦАХАЛ: в Бейруте атакован командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024

298-й день войны в Израиле: удары по целям в Сирии, Ливане, Газе. Хронология событий