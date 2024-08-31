x
31 августа 2024
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2024
|
31 августа 2024
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Начальник полиции иранского Лахиджана уволен: его подозревают в причастности к гибели задержанного

время публикации: 31 августа 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 17:34
Начальник полиции иранского Лахиджана уволен: его подозревают в причастности к гибели задержанного
AP Photo/Amr Nabil, File

Начальник полиции иранского города Лахиджан и несколько его подчиненных были отстранены от занимаемых должностей в связи с подозрением в причастности к гибели заключенного.

Как сообщает IRNA, в июле был задержан, а затем скончался в тюрьме 36-летний Мохаммад Мир Мусауи, задержанный за драку. Базирующаяся в Норвегии курдская правозащитная организация Hengaw заявила, что Мир Мусауи "не выдержал пыток".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился провести расследование причин гибели задержанного.

Расследование в отношении сотрудников полиции – редкое явление в иранской правовой системе, отмечает Times of Israel.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 августа 2024

В Иране полицейские открыли огонь по женщине без хиджаба, она парализована
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2024

В Иране арестован правозащитник, сторонник нового президента
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 июня 2024

В Иране освобожден из тюрьмы французский гражданин