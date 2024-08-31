Начальник полиции иранского Лахиджана уволен: его подозревают в причастности к гибели задержанного
время публикации: 31 августа 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 17:34
Начальник полиции иранского города Лахиджан и несколько его подчиненных были отстранены от занимаемых должностей в связи с подозрением в причастности к гибели заключенного.
Как сообщает IRNA, в июле был задержан, а затем скончался в тюрьме 36-летний Мохаммад Мир Мусауи, задержанный за драку. Базирующаяся в Норвегии курдская правозащитная организация Hengaw заявила, что Мир Мусауи "не выдержал пыток".
Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился провести расследование причин гибели задержанного.
Расследование в отношении сотрудников полиции – редкое явление в иранской правовой системе, отмечает Times of Israel.
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