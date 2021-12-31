На юго-востоке Ирана боевиками убиты двое бойцов спецподразделения "Кудс"

В пятницу, 31 декабря, штаб иранского спецподразделения "Кудс", входящего в состав "Корпуса стражей исламской революции", сообщил, что на юго-востоке Ирана были убиты двое бойцов этого подразделения.

Согласно цитируемому сообщению, бойцы "Кудс" были убиты "бандой вооруженных злоумышленников". После чего была проведена операция, в ходе которой боевики "были ликвидированы".

Названы имена убитых бойцов спецподразделения "Кудс": Мехран Шури Заде и Мохсен Кихваи.

Кем была осуществлена операция против подразделения "Кудс", из сообщения неясно.

Отметим, что спецподразделение "Кудс" занимается в основном операциями за пределами Ирана, в том числе действуя против Израиля с территории Сирии.