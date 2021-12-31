Иерусалим:
11 - 13°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
16 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 декабря 2021 г., 13:56

На юго-востоке Ирана боевиками убиты двое бойцов спецподразделения "Кудс"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бойцы спецназа КСИР на параде

В пятницу, 31 декабря, штаб иранского спецподразделения "Кудс", входящего в состав "Корпуса стражей исламской революции", сообщил, что на юго-востоке Ирана были убиты двое бойцов этого подразделения.

Согласно цитируемому сообщению, бойцы "Кудс" были убиты "бандой вооруженных злоумышленников". После чего была проведена операция, в ходе которой боевики "были ликвидированы".

Названы имена убитых бойцов спецподразделения "Кудс": Мехран Шури Заде и Мохсен Кихваи.


Кем была осуществлена операция против подразделения "Кудс", из сообщения неясно.

Отметим, что спецподразделение "Кудс" занимается в основном операциями за пределами Ирана, в том числе действуя против Израиля с территории Сирии.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 декабря 2021
Израиль впервые признал причастность к ликвидации Сулеймани

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:56 На юго-востоке Ирана боевиками убиты двое бойцов спецподразделения "Кудс"
13:54 Путин и Аббас поздравили друг друга с Новым годом
13:35 ЦСБ ПА: в мире насчитывается 14 млн палестинцев, рождаемость сокращается
12:23 В Иране осуществлен запуск космической ракеты с тремя спутниками
11:19 Израиль впустит 10000 палестинцев в рамках воссоединения семей
10:40 Ливанские таможенники конфисковали 9000000 таблеток амфетамина
15:08 В Египте из-за эпидемии отменяются рождественские богослужения
13:42 Safa: израильские танки обстреляли три пункта полевого управления ХАМАСа. Источники в Газе: трое раненых
13:35 В Иране запретили майнинг криптовалют
12:28 Российский эксперт объяснил, почему ПВО РФ не мешают приписываемым Израилю ударам
Загрузка...