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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 декабря 2021 г., 20:34

Минобороны Ирана: запущенные накануне спутники не были выведены на орбиту

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Минобороны Ирана: запущенные накануне спутники не были выведены на орбиту

Вечером 31 декабря представитель министерства обороны Ирана признал, что запущенные накануне космические спутники не были выведены на орбиту.

30 декабря государственное телевидение Ирана сообщило о запуске космической ракеты, на борту которой находились три орбитальных аппарата. Из сообщения не было ясно, были ли спутники выведены на орбиту. Не называлась и дата запуска.

Представитель министра обороны Ахмад Хосейни сообщил, что речь идет о ракете-носителе "Симург", а запуск трех аппаратов одновременно осуществляется Ираном впервые.


США и их союзники отмечают, что осуществляемые режимом аятолл космические запуски – испытания разрабатываемых Тегераном межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. Иран отвергает эти обвинения.

27 декабря в Вене возобновились переговоры о возвращении к ядерным соглашениям 2015 года. США выступают за внесение в них поправок, ограничивающие и ракетные разработки. Иран выступает категорически против.

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