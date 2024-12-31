Секретарь Совбеза Ирана: "Падение Асада не ослабило сопротивление сионистам"

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии не ослабило антиизраильскую "ось сопротивления". Заявление было сделано на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусайди.

"После оккупации сирийских территорий сионистским режимом родится новое сопротивление, которое будет продолжать борьбу десятки лет", – сказал он.

На вопрос гостя об иранских ядерных разработках чиновник ответил: "Сообщения об увеличении обогащения не соответствуют истине. Исламская республика придерживается достигнутых соглашений. Мяч на второй половине поля".