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Ближний Восток

Секретарь Совбеза Ирана: "Падение Асада не ослабило сопротивление сионистам"

Сирия
Иран
время публикации: 31 декабря 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 17:21
Секретарь Совбеза Ирана: "Падение Асада не ослабило сопротивление сионистам"
Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии не ослабило антиизраильскую "ось сопротивления". Заявление было сделано на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусайди.

"После оккупации сирийских территорий сионистским режимом родится новое сопротивление, которое будет продолжать борьбу десятки лет", – сказал он.

На вопрос гостя об иранских ядерных разработках чиновник ответил: "Сообщения об увеличении обогащения не соответствуют истине. Исламская республика придерживается достигнутых соглашений. Мяч на второй половине поля".

Ближний Восток
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