Иностранные джихадисты получают высокие посты в сирийской армии

Новый сирийский лидер Ахмад аш-Шараа не забывает о том, что прежде его называли Абу Мухаммадом аль-Джулани и продвигает на командные посты в армии новой Сирии полевых командиров "Хайят Тахрир аш-Шам", в том числе – иностранных джихадистов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, новый режим назначил 49 представителей группировки старшими командирами. Три иностранца получили звание бригадных генералов, три – полковников.

"Это невысокая цена за самопожертвование, проявленное иностранными джихадистами в ходе нашей борьбы за свободу, против диктатуры Асада", – рассказал агентству источник в ХТШ.

В гражданской войне в Сирии принимали участие тысячи иностранных джихадистов, подавляющее большинство из них – в составе "Исламского государства". Аль-Джулани сделал многое, чтобы очистить от иностранцев "Хайят Тахрир аш-Шам", но ограниченное их присутствие сохранялось.