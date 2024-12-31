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Ближний Восток

Иностранные джихадисты получают высокие посты в сирийской армии

Сирия
время публикации: 31 декабря 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 15:04
Иностранные джихадисты получают высокие посты в сирийской армии
AP Photo/Leo Correa

Новый сирийский лидер Ахмад аш-Шараа не забывает о том, что прежде его называли Абу Мухаммадом аль-Джулани и продвигает на командные посты в армии новой Сирии полевых командиров "Хайят Тахрир аш-Шам", в том числе – иностранных джихадистов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, новый режим назначил 49 представителей группировки старшими командирами. Три иностранца получили звание бригадных генералов, три – полковников.

"Это невысокая цена за самопожертвование, проявленное иностранными джихадистами в ходе нашей борьбы за свободу, против диктатуры Асада", – рассказал агентству источник в ХТШ.

В гражданской войне в Сирии принимали участие тысячи иностранных джихадистов, подавляющее большинство из них – в составе "Исламского государства". Аль-Джулани сделал многое, чтобы очистить от иностранцев "Хайят Тахрир аш-Шам", но ограниченное их присутствие сохранялось.

Ближний Восток
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