Иран и Сирия начали переговоры о возобновлении работы посольств
время публикации: 24 декабря 2024 г., 16:18 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 16:23
Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани заявила, что иранские власти ведут с сирийской стороной переговоры о возобновлении работы посольства Ирана в Дамаске и посольства Сирии в Тегеране.
"Для нас очень важно, чтобы новое правительство Сирии было основано на народном волеизъявлении и обеспечило бы территориальную целостность. Необходимо также предотвратить распространение терроризма в регионе", – цитирует чиновницу агентство Tasnim.
Напомним, что до недавнего времени официальный Тегеран называл террористами и движение "Хайят Тахрир аш-Шам", свергнувшее дружественного режиму аятолл президента Башара Асада. После вступления в Дамаск повстанцы разгромили иранское посольство.
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