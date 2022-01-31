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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 января 2022 г., 13:57

Эрдоган подписал указ о защите "традиционных ценностей" на ТВ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, запрещающий трансляцию по телевидению передач, противоречащих "традиционным турецким ценностям". Согласно главе государства, эта мера призвана защитить турецкую культуру.


"Необходимо приложить все меры, чтобы не допустить появления телепродукции, тлетворно влияющей на семью, детей, подрывающей законы и конституцию", - сообщает указ.

Отметим, что турецкие власти практически ликвидировали свободные СМИ. Управление телерадиовещания обладает обширными полномочиями, в том числе может штрафовать или запрещать работу каналов, транслирующих передачи с неподобающим содержанием.

Тем не менее, президентский указ, в котором отсутствуют четкие критерии, был воспринят как признак уничтожения остатков свободы СМИ и введение тотальной цензуры. Напомним, что Турция и без того занимала 153 из 180 мест в рейтинге свободы прессы.

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