СДС: В Хасаке ликвидированы 246 боевиков "Исламского государства"

Командование Сирийских демократических сил сообщило, что в ходе операции против "Исламского государства" в городе Хасаке на севере Сирии было ликвидировано 246 боевиков этой террористической группировки. СДС потеряли 79 бойцов. Погибли также семь мирных жителей.

20 января крупные силы боевиков смогли прорваться на территорию расположенной в Хасаке тюрьмы, где содержались тысячи их товарищей по оружию. Это стало самой крупной операцией ИГ после ликвидации в 2019 году самопровозглашенного "халифата".

Курдам, действовавшим при поддержке ВВС западной коалиции, после недельных боев установить контроль над тюрьмой. Командование СДС сообщало о 3500 взятых в плен джихадистов – как участников операции, так и заключенных тюрьмы.

Однако разрозненные силы боевиков сумели укрыться в городе. Периодически в Хасаке вспыхивают бои.