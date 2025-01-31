Тысячи египтян провели акцию протеста против инициативы Трампа по перемещению палестинцев из Газы
Тысячи египтян провели возле КПП "Рафиах" демонстрацию протеста против инициативы президента США Дональда Трампа по перемещению палестинцев из сектора Газы в соседние страны. Демонстрации в Египте проходят редко, их проведение ограничивается властями. Ранее президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси уже выразил свое негативное отношение к этой американской инициативе.
В четверг, 30 января, на встрече с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп вернулся к идее переселения жителей Газы в соседние арабские страны, хотя власти Египта и Иордании уже заявили, что участвовать в этом не будут.
"Они это сделают. Они собираются это сделать. Мы многое делаем для них, и они сделают это", – сказал Трамп.
Впервые идею переселения жителей Газы Дональд Трамп высказал в прошлые выходные, беседуя с журналистами на борту Air Force One. Он рассказал о своем видении того, как должна решиться проблема Газы. Он говорил о бедственном положении палестинцев в секторе Газы, о масштабных разрушениях там и о том, что десятки тысяч жителей остались без крова. Он заявил, что часть населения сектора должна быть перемещена в арабские страны, в частности, в Египет и Иорданию. "Что-то должно произойти. – Но сейчас это буквально место сноса (demolition site). Почти все снесено, и там умирают люди... Поэтому я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире, чтобы произошли перемены", – цитируют Трампа СМИ.