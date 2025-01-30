Трамп продолжает настаивать: Египет и Иордания примут переселенцев из Газы

В четверг, 30 января, на встрече с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп вернулся к идее переселения жителей Газы в соседние арабские страны, хотя власти Египта и Иордании уже заявили, что участвовать в этом не будут.

"Они это сделают. Они собираются это сделать. Мы многое делаем для них, и они сделают это", – сказал Трамп.

Впервые идею переселения жителей Газы Дональд Трамп высказал в прошлые выходные, беседуя с журналистами на борту Air Force One. Он рассказал о своем видении того, как должна решиться проблема Газы. Он говорил о бедственном положении палестинцев в секторе Газы, о масштабных разрушениях там и о том, что десятки тысяч жителей остались без крова. Он заявил, что часть населения сектора должна быть перемещена в арабские страны, в частности, в Египет и Иорданию. "Что-то должно произойти. – Но сейчас это буквально место сноса (demolition site). Почти все снесено, и там умирают люди... Поэтому я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире, чтобы произошли перемены", – цитируют Трампа СМИ.