В Сирии задержан двоюродный брат экс-президента Башара Асада

Сирийские СМИ сообщили о задержании Атафа Наджиба, двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада и одного из символов его режима.

Наджиб занимал пост главы отдела управления государственной безопасности в сирийском городе Дараа. Его арестовали по обвинению в совершении тяжких преступлений против детей.

Сирийский телеканал "Аль-Ватан" назвал этот арест "шагом на пути к достижению справедливости и привлечению к ответственности всех, кто совершал преступления против мирных граждан".