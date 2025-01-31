В Сирии задержан двоюродный брат экс-президента Башара Асада
время публикации: 31 января 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 19:45
Сирийские СМИ сообщили о задержании Атафа Наджиба, двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада и одного из символов его режима.
Наджиб занимал пост главы отдела управления государственной безопасности в сирийском городе Дараа. Его арестовали по обвинению в совершении тяжких преступлений против детей.
Сирийский телеканал "Аль-Ватан" назвал этот арест "шагом на пути к достижению справедливости и привлечению к ответственности всех, кто совершал преступления против мирных граждан".