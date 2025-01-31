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Ближний Восток

В Сирии задержан двоюродный брат экс-президента Башара Асада

Сирия
время публикации: 31 января 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 19:45
В Сирии задержан двоюродный брат экс-президента Башара Асада
David Cohen/Flash90

Сирийские СМИ сообщили о задержании Атафа Наджиба, двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада и одного из символов его режима.

Наджиб занимал пост главы отдела управления государственной безопасности в сирийском городе Дараа. Его арестовали по обвинению в совершении тяжких преступлений против детей.

Сирийский телеканал "Аль-Ватан" назвал этот арест "шагом на пути к достижению справедливости и привлечению к ответственности всех, кто совершал преступления против мирных граждан".

Ближний Восток
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