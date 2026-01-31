Власти Ирана утверждают, что в результате взрывов погибли шесть человек

Согласно официальным сообщениям, в результате взрыва в жилом комплексе в Ахвазе, на юго-западе Ирана, погибли пять человек, двое получили ранения. В результате взрыва в Бендер-Аббасе, на юго-востоке страны, погиб один человек. В различных СМИ указывается разное число раненых: от трех, до 20 человек.

Начальник пожарной службы Бендер-Аббаса в Иране заявил, что "причиной взрыва в здании стала утечка газа". Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

Иранские власти продолжают настаивать на бытовой версии взрывов, стараясь максимально быстро закрыть тему военного вмешательства или теракта.

Tasnim утверждает, что контрреволюционные СМИ "распространяют слухи об атаках беспилотников в Паранде и Робат-Кариме, взрыве в Нармаке, нападении на штаб-квартиру ВМС".

Между тем, Iran International сообщает, что густой дым окутал город Паранд, расположенный недалеко от Тегерана.