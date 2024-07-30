Эрдоган: "Нетаниягу нужно остановить, как США и СССР остановили Гитлера"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с речью в Анкаре, назвал сектор Газы "самым большим в мире лагерем уничтожения". "Преступления, совершаемые Израилем, страшнее, чем преступления Гитлера", – цитирует его агентство Anadolu.

"Израиль – единственная страна в регионе, которая обеспечивает свою безопасность агрессией, массовыми убийствами и захватом земель. Он действует как террористическая группировка. Не признающий законов Израиль – угроза уже не только Палестине и Ливану, но всему миру", – сказал он.

"Гитлер был остановлен, хоть и поздно, альянсом США и СССР. Этот геноцид, эти варварские зверства также должны быть остановлены человечеством. Те, кто дергает правительство Нетаниягу за ниточки, должен немедленно его остановить. Иначе этот убийца приведет мир к катастрофе", – добавил Эрдоган.

Напомним, что 28 июля турецкий лидер пригрозил ввести войска в Израиль, отметив, что так Турция поступила в Карабахе и Ливии. Отвечая ему, министр иностранных дел Исраэль Кац напомнил Эрдогану о судьбе иракского диктатора Саддама Хусейна.