Названо место ликвидации Ханийи: корпус для ветеранов войны в Тегеране

Иранские СМИ уточняют место, где примерно в 2 часа ночи 31 июля ракетным ударом был ликвидирован главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя: он находился в специальном корпусе для ветеранов войны на севере Тегерана. Об этом, в частности, сообщает иранское агентство Fars.

Судя по имеющимся данным, в том же корпусе ночевал главарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала. Он не был целью атаки и не пострадал.

Ранее "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) объявил, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя убит в результате удара по его резиденции в Тегеране. В результате обстрела также погиб один из телохранителей Ханийи.

Руководство ХАМАСа подтвердило гибель Ханийи. Заявлено, что он был убит в результате "израильского рейда на его резиденцию". В другом заявлении сказано, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Власти Израиля эту информацию пока не комментируют.

Как сообщалось ранее, Ханийя находился в Тегеране, так как был приглашен для участия в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.