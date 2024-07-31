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Ближний Восток

В Тегеране проходит экстренное совещание Совета по национальной безопасности

время публикации: 31 июля 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 08:33
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

В Тегеране проходит экстренное совещание Совета по национальной безопасности Исламской республики.

Судя по имеющимся данным, выясняются обстоятельства ликвидации главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи, который накануне присутствовал на церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана и встречался с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Усилены меры безопасности руководства Ирана и некоторых "зарубежных гостей", в частности главаря "Исламского джихада" Зияда ан-Нахалы.

Готовятся новые заявления по поводу обстоятельств гибели Ханийи.

Ближний Восток
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