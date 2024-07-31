Минздрав Ливана уточнил данные о погибших и раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте
время публикации: 31 июля 2024 г., 05:44 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 05:58
Министерство здравоохранения Ливана в ночь на 31 июля уточнило, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию в Дахии, в южном Бейруте, четыре человека были убиты, 74 получили ранения.
Ранее сообщалось о семи погибших.
Ливанские СМИ заявляют, что среди убитых двое детей.
Сведения о количестве жертв этой атаки уточняются. Поисковые работы продолжаются.
Телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", подтверждает гибель Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2024