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Ближний Восток

Минздрав Ливана уточнил данные о погибших и раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте

время публикации: 31 июля 2024 г., 05:44 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 05:58
Минздрав Ливана уточнил данные о погибших и раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте
AP Photo/Hussein Malla

Министерство здравоохранения Ливана в ночь на 31 июля уточнило, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию в Дахии, в южном Бейруте, четыре человека были убиты, 74 получили ранения.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Ливанские СМИ заявляют, что среди убитых двое детей.

Сведения о количестве жертв этой атаки уточняются. Поисковые работы продолжаются.

Телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", подтверждает гибель Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля.

Ближний Восток
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