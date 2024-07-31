"Хизбалла" подтвердила гибель Фуада Шукры, советника Насраллы

Террористическая организация "Хизбалла" официально подтвердила гибель Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

Тело террориста было обнаружено под обломками здания в Дахии, пригороде Бейрута, которое накануне вечером было атаковано ЦАХАЛом.

ЦАХАЛ объявил о ликвидации Фуада Шукры в ночь на 31 июля. В Израиле его называют "начальником генштаба" и вторым человеком в иерархии "Хизбаллы".

В сообщении, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа, указывается, что в качестве главы стратегического отдела "Хизбаллы" Фуад Шукр отвечал за современное вооружение группировки, в том числе за высокоточные, баллистические и крылатые ракеты, ракеты большой дальности и беспилотники.

ЦАХАЛ заявляет, что ликвидированный в Бейруте командир несет ответственность за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и гибель израильтян и иностранных граждан.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, Фуад Шукр был ликвидирован в результате удара, нанесенного самолетами военно-воздушных сил по цели в Бейруте, ориентируясь на данные военной разведки.

Согласно "досье" ЦАХАЛа на террориста, в 90-х годах он участвовал в организации атак на военнослужащих ЦАХАЛа и бойцов Армии Южного Ливана. Он причастен к похищению тел трех израильских военнослужащих – Бени Авраама, Ади Авитана и Омера Суада, которые были убиты боевиками "Хизбаллы" во время патрулирования границы в районе горы Дов.

Кроме того, Шукр был один из организаторов теракта 23 октября 1983 года, когда при помощи заминированных грузовиков были взорваны казармы американских морских пехотинцев в Бейруте. Тогда погибли 241 американский и 58 французских военнослужащих, а также шесть мирных жителей. США объявили Шукра в международный розыск, Государственный департамент предлагает за информацию о нем награду в пять миллионов долларов.