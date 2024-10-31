Премьер-министр Ливана: "Надеемся, что в ближайшие часы или дни мы договоримся о прекращении огня"

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати после разговора со специальным посланником администрации США Амосом Хохштейном заявил, что он настроен оптимистично в отношении возможности заключения соглашения о прекращении огня между "Хизбаллой" и Израилем.

В интервью ливанскому телеканалу Al Jadeed Микати заявил: "Мы делаем все от нас зависящее и надеемся, что в течение ближайших часов или дней мы договоримся о прекращении огня".

Вечером в среду, 30 октября, телеканал "Кан-11" сообщил, что правительству Израиля передан проект соглашения по урегулированию конфликта с Ливаном, составленный специальным посланником администрации США Амосом Хохштейном, и опубликовал основные пункты документа. В частности, в нем говорится, что в течение семи дней Израиль должен вывести свои силы из Ливана.

Хохштейн и старший советник президента США по Ближнему Востоку Бретт МакГерк прибудут в Израиль в четверг, 31 октября, для обсуждения процесса урегулирования конфликтов в Газе и Ливане, а также "других региональных проблем".