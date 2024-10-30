x
30 октября 2024
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2024
|
30 октября 2024
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

США передали Израилю проект соглашения по урегулированию конфликта с Ливаном. Основные пункты

время публикации: 30 октября 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 22:03
США передали Израилю проект соглашения по урегулированию конфликта с Ливаном. Основные пункты
Ayal Margolin/Flash90

По информации телеканала "Кешет-12", израильскому правительству передан проект соглашения по урегулированию конфликта с Ливаном, составленный специальным посланником администрации США Амосом Хохштейном.

Согласно этому документу, Израиль и Ливан должны будут "признать важность резолюции ООН 1701", что не лишает обе страны права на самооборону в случае необходимости.

В проекте документа говорится, что ливанская армия будет единственной вооруженной силой, если не считать UNIFIL, на демаркационной линии А. Ливанское правительство будет отвечать за все сделки с оружием с тем, чтобы не допустить перевооружения "Хизбаллы" и других группировок. В том числе правительство Ливана должно будет контролировать ввоз в страну любого оружия, разрушить не имеющие необходимых лицензий и разрешений мастерские и заводы по производству оружия и боеприпасов, уничтожить инфраструктуру террора. Ливанское правительство должно наделить местные службы безопасности необходимыми полномочиями для надзора за выполнением этих решений.

В соответствии с предложением США, в течение семи дней Израиль должен будет вывести свои силы из Южного Ливана, чтобы передать контроль над этой зоной ливанской армии. За выводом войск будут следить США совместно с еще одним государством.

В течение 60 дней после подписания соглашения Ливан будет обязан разоружить все незаконные вооруженные формирования.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в интервью CNN заявил, что США не призывают к немедленному прекращению огня, но, в конечном итоге хотят увидеть дипломатическое решение, "которое позволит гражданским лицам как в Ливане, так и в Израиле, вернуться в свои дома".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2024

"Кешет-12": США добиваются приостановки боевых действий в Ливане на 60 дней
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 октября 2024

Блинкен прибудет на Ближний Восток, в 11-й раз с начала войны в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана заместителя командующего подразделением "Радуан"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 октября 2024

"Аш-Шарк аль-Аусат": власти Израиля намерены при помощи России уменьшить влияние США в Ливане