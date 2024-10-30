США передали Израилю проект соглашения по урегулированию конфликта с Ливаном. Основные пункты

По информации телеканала "Кешет-12", израильскому правительству передан проект соглашения по урегулированию конфликта с Ливаном, составленный специальным посланником администрации США Амосом Хохштейном.

Согласно этому документу, Израиль и Ливан должны будут "признать важность резолюции ООН 1701", что не лишает обе страны права на самооборону в случае необходимости.

В проекте документа говорится, что ливанская армия будет единственной вооруженной силой, если не считать UNIFIL, на демаркационной линии А. Ливанское правительство будет отвечать за все сделки с оружием с тем, чтобы не допустить перевооружения "Хизбаллы" и других группировок. В том числе правительство Ливана должно будет контролировать ввоз в страну любого оружия, разрушить не имеющие необходимых лицензий и разрешений мастерские и заводы по производству оружия и боеприпасов, уничтожить инфраструктуру террора. Ливанское правительство должно наделить местные службы безопасности необходимыми полномочиями для надзора за выполнением этих решений.

В соответствии с предложением США, в течение семи дней Израиль должен будет вывести свои силы из Южного Ливана, чтобы передать контроль над этой зоной ливанской армии. За выводом войск будут следить США совместно с еще одним государством.

В течение 60 дней после подписания соглашения Ливан будет обязан разоружить все незаконные вооруженные формирования.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в интервью CNN заявил, что США не призывают к немедленному прекращению огня, но, в конечном итоге хотят увидеть дипломатическое решение, "которое позволит гражданским лицам как в Ливане, так и в Израиле, вернуться в свои дома".