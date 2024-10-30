CNN: Иран, по всей видимости, ответит на удар Израиля до выборов в США

В среду, 30 октября, "высокопоставленный источник" в Иране Reutersзаявил телеканалу CNN, что на израильскую агрессию будет дан "решительный и болезненный ответ". По словам источника, это произойдет, скорее всего, до президентских выборов в США.

30 октября иранское информационное агентство IRNA привело заявление, сделанное министром обороны Азизом Насирзаде, о том, что Иран намерен ответить Израилю на атаку и "сделает это тогда, когда посчитает нужным".

О том, что Иран в ближайшее время ответит Израилю, также 30 октября заявил заместитель командующего КСИР генерал-майор Мухаммад Реза Нагди. "В ближайшие дни вы увидите еще более сокрушительные удары по сионистскому режиму. Мы застанем их врасплох", – заявил он в интервью телеканалу Al-Alam.