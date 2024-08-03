Пентагон: министр обороны США лично руководит миссией на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин лично возьмет на себя руководство миссией по усилению американского военного присутствия на Ближнем Востоке, чтобы помочь Израилю с обороной, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Министр будет руководить предстоящей перегруппировкой сил, призванной усилить позиции вооруженных сил США по всему ближневосточному региону, чтобы еще сильнее укрепить оборону Израиля и гарантировать готовность США реагировать на этот развивающийся кризис", – сказала Сингх, отметив, что перегруппировка может подразумевать и отправку в регион дополнительного персонала.

Ранее Ллойд Остин проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта об изменениях в составе американских сил на Ближнем Востоке на фоне угроз со стороны Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы". Это было сделано в ходе телефонного разговора между глава оборонных ведомств, сообщает Reuters. Пентагон отмечает, что Остин еще не принял окончательного решения о том, какие именно силы будут развернуты, подчеркнув, что рассматривается широкий спектр вариантов.