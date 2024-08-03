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Ближний Восток

Пентагон: министр обороны США лично руководит миссией на Ближнем Востоке

время публикации: 03 августа 2024 г., 07:36 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 07:45
Пентагон: министр обороны США лично руководит миссией на Ближнем Востоке
AP Photo/Kevin Wolf

Министр обороны США Ллойд Остин лично возьмет на себя руководство миссией по усилению американского военного присутствия на Ближнем Востоке, чтобы помочь Израилю с обороной, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Министр будет руководить предстоящей перегруппировкой сил, призванной усилить позиции вооруженных сил США по всему ближневосточному региону, чтобы еще сильнее укрепить оборону Израиля и гарантировать готовность США реагировать на этот развивающийся кризис", – сказала Сингх, отметив, что перегруппировка может подразумевать и отправку в регион дополнительного персонала.

Ранее Ллойд Остин проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта об изменениях в составе американских сил на Ближнем Востоке на фоне угроз со стороны Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы". Это было сделано в ходе телефонного разговора между глава оборонных ведомств, сообщает Reuters. Пентагон отмечает, что Остин еще не принял окончательного решения о том, какие именно силы будут развернуты, подчеркнув, что рассматривается широкий спектр вариантов.

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