Ллойд Остин сообщил об изменениях в составе сил США на Ближнем Востоке на фоне "иранской угрозы"
время публикации: 02 августа 2024 г., 22:10 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 22:28
Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта об изменениях в составе американских сил на Ближнем Востоке на фоне угроз со стороны Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы". Это было сделано в ходе телефонного разговора между глава оборонных ведомств, сообщает Reuters.
Пентагон отмечает, что Остин еще не принял окончательного решения о том, какие именно силы будут развернуты, подчеркнув, что рассматривается широкий спектр вариантов.
Неясно, ведут ли США столь же интенсивную подготовку к "иранской угрозе", как и накануне 13 апреля, когда Иран атаковал Израиль с использованием беспилотников и ракет.
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