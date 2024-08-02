Ллойд Остин сообщил об изменениях в составе сил США на Ближнем Востоке на фоне "иранской угрозы"

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта об изменениях в составе американских сил на Ближнем Востоке на фоне угроз со стороны Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы". Это было сделано в ходе телефонного разговора между глава оборонных ведомств, сообщает Reuters.

Пентагон отмечает, что Остин еще не принял окончательного решения о том, какие именно силы будут развернуты, подчеркнув, что рассматривается широкий спектр вариантов.

Неясно, ведут ли США столь же интенсивную подготовку к "иранской угрозе", как и накануне 13 апреля, когда Иран атаковал Израиль с использованием беспилотников и ракет.