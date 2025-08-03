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Ближний Восток

Дамаск обвинил курдов в нападении на северо-востоке Сирии. СДС отвергает обвинения

Сирия
Курды
время публикации: 03 августа 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 07:45
Дамаск обвинил курдов в нападении на северо-востоке Сирии. СДС отвергает обвинения
AP Photo/Omar Albam

Вечером 2 августа министерство обороны Сирии заявило, что курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) атаковали армейские позиции в Дир Хафир, открыв огонь из ракетных установок, в результате чего четверо военнослужащих и трое мирных граждан получили ранения. В ответ армия нынешнего сирийского режима применила артиллерию "для подавления источников огня", заявляют в Дамаске.

Командование СДС отвергают эти обвинения, заявляя: "Наши силы осуществляют свое право на законную оборону". "Мы отвергаем заявления министерства обороны о том, что их позиции подверглись атаке с нашей стороны. Мы подчеркиваем необходимость соблюдать спокойствие и призываем правительство сдержать мятежные группировки", – сказано в заявлении СДС.

Ближний Восток
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