По модели 7 октября: боевики убивали безоружных друзов в Сирии, снимая убийства на видео

Информационному агентству Reuters удалось верифицировать три видео, на которых боевики в военной форме расправляются с безоружными гражданскими друзами в южной Сирии, съемки велись в начале июля самими убийцами или сообщниками, их сопровождающими.

На одном видео боевики в военной форме направляют винтовки на трех безоружных мужчин, приказывают им выйти на балкон, затем требуют остановиться. "Минуту, ты хочешь это заснять?" – спрашивает один из боевиков снимающего. После этого он задерживается на несколько секунд, чтобы позволить соучастнику начать съемку с максимально выгодного ракурса.

"Давайте, спрыгивайте", – кричали боевики, начиная стрелять в друзов, после чего тела мужчин упали на улицу вниз. Жертвами были Моаз Арнус, его брат Бараа Арнус и их кузен Осама Арнус. Они были убиты в Ас-Суэйде 16 июля. Их смерть была в числе 12 убийств безоружных друзов в трех различных местах в Ас-Суэйде боевиками в военной форме.

На другом видео показано убийство Мунира аль-Раджмы, 60-летнего охранника общественного колодца, которого вначале попросили подтвердить, что он друз, а затем застрелили. Еще на одном видео группа боевиков заставила восемь гражданских встать на колени, прежде чем расстрелять их.

Агентство Reuters смогло по ориентирам установить место происшествия в каждом из трех случаев и определить геолокацию. События были верифицированы родственниками и друзьями жертв – те утверждают, что их близких убили сирийские правительственные войска. Видео расправы начали появляться в сети после 18 июля.

Министерство обороны Сирии подтвердило агентству 22 июля, что знает о сообщениях о том, как "неизвестная группа" в военной форме совершила "шокирующие преступления" в Ас-Суэйде, при этом в сообщении министерства обороны не упоминаются убийства именно друзов.