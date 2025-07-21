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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": начата эвакуация бедуинских семей из Ас-Суэйды

Сирия
Друзы
время публикации: 21 июля 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 13:18
"Аш-Шарк аль-Аусат": начата эвакуация бедуинских семей из Ас-Суэйды
AP Photo/Malek Khattab

Как пишет газета "Аш-Шарк аль-Аусат", сирийские власти начали эвакуацию бедуинских семей из города Ас-Суэйда, большинство населения которого составляют друзы.

Конвои, организованные сирийским Красным полумесяцем, вывозят людей в Дамаск и соседнюю провинцию Дараа. В общей сложности, планируется эвакуация 1500 человек, в том числе женщин и детей.

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека (SOHR), количество погибших в столкновениях в сирийской провинции Ас-Суэйда превысило 1100 человек. В этой статистике учтены также погибшие в результате авиаударов ЦАХАЛа.

Мониторинговая группа сообщает, что около 200 человек были убиты "вооруженными людьми, связанными с министерством обороны и министерством внутренних дел".

По состоянию на вечер 20 июля в провинции Ас-Суэйда сохраняется относительное спокойствие, однако ситуация остается крайне напряженной. В сирийских СМИ появлялись сообщения о новом ударе израильских ВВС, но эта информация не получила подтверждения. Конфликт в Ас-Суэйде стал одним из самых кровопролитных инцидентов в Сирии после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года.

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