Лидер хуситов впервые признал, что за их атаками на Израиль стоит Иран

Лидер террористической группировки хуситов "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси в своем видеообращении, выпущенном в ночь на пятницу, подтвердил недавние атаки на Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион, базу ВВС "Неватим" и электростанцию к югу от Иерусалима (ни одна из которых не достигла цели, – прим. ред.). Он также впервые открыто признал иранскую поддержку этих атак.

В своем видеообращении аль-Хуси хвалит Иран за "широкую поддержку некоторых движений в секторе Газы и Палестине и на других фронтах". Как сообщает эмиратское издание "Аль-Айн", аль-Хуси также упомянул годовщину ликвидации командующего подразделением "Кудс" "Корпуса стражей исламской революции" генерала Касема Сулеймани, подчеркнув огромный вклад покойного в создание иранских прокси по всему региону.

Он также рассказал, что ракетные атаки Израиля на этой неделе были ночными, и в них использовались "22 гиперзвуковые баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники", и эти атаки "успешно загнали миллионы израильтян в бомбоубежища". Аль-Хуси похвастался также успешными атаками, направленными на нарушение международного судоходства в Красном море.

Лидер хуситов также пригрозил продолжением и усилением атак против Израиля, заявив, что "любые ответные удары не станут фактором сдерживания и не заставят хуситов остановиться". Он также приуменьшил влияние израильских ударов по позициям группировки, заявив, что "22 израильских авиаудара по гражданским объектам привели к гибели семи человек и ранениям 37". Аль-Хуси заявил также, что США и Великобритания нанесли 931 удар по военным объектам группировки, что привело к гибели 106 человек и ранениям еще 314.